В Житомирской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Божией Матери в селе Котовка Андрушевского района.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии, чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
Владыке сослужили благочинный Андрушевского церковного округа архимандрит Макарий (Гаврилов), настоятель храма протоиерей Андрей Герасимович, духовенство благочиния.
После богослужения архиерей поздравил присутствующих с праздничным событием, призвал верующих любить святой храм и чаще его посещать.
Благотворителей прихода митрополит Никодим наградил почетными грамотами и епархиальными медалями.
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