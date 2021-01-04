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В Житомирской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Божией Матери в селе Котовка Андрушевского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии, чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Владыке сослужили благочинный Андрушевского церковного округа архимандрит Макарий (Гаврилов), настоятель храма протоиерей Андрей Герасимович, духовенство благочиния.

После богослужения архиерей поздравил присутствующих с праздничным событием, призвал верующих любить святой храм и чаще его посещать.

Благотворителей прихода митрополит Никодим наградил почетными грамотами и епархиальными медалями.
ForUm

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