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Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли получил гражданство Франции, сообщает издание Bloomberg.

Как отмечается, правительство Франции удовлетворило запрос Стэнли Джонсона о гражданстве в пятницу, 1 января. В правительстве отметили, что это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к ЕС даже после Brexit.

Ранее Стэнли Джонсон представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европейского парламента.

 
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