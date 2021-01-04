Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли получил гражданство Франции, сообщает издание Bloomberg.

Как отмечается, правительство Франции удовлетворило запрос Стэнли Джонсона о гражданстве в пятницу, 1 января. В правительстве отметили, что это является свидетельством того, насколько британцы привязаны к ЕС даже после Brexit.

Ранее Стэнли Джонсон представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европейского парламента.