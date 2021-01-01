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Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. № 483», сообщает Укринформ.

Указанным постановлением определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей - 1,68 грн за кВт-час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года и не будет предусматривать «льготных» 100 кВт-час., которые действовали до 1 января.

Документ принят «во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января следующего года».

«Срок действия действующего механизма ПСО истекаает 1 января 2021 года, и, в случае непринятия предложенных изменений, цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,30 грн за кВт-час.)», - пояснили в Министерстве энергетики.

Сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух- и трехзонного учета электрической энергии (то есть, если установлены двух- или трехзонные счетчики).

«Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше», - добавили в министерстве.

Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании 28 декабря 2020 года принял постановление, которым отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт - 90 копеек.
ForUm

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