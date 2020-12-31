также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, какие причины и последствия у обидчивости 9
Митрополит УПЦ рассказал, как Господь благословляет тех, кто не идет на компромисс с совестью 13
Митрополит Антоний рассказал, что самое важное необходимо сделать, встречая Новый год 18
На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ 8
В Церкви заявили, что решения Синода РПЦ не ограничивают права УПЦ 16
Митрополит Элладской Церкви назвал признание ПЦУ источником зол для Православия 12
Епископ УПЦ объяснил, когда человек получает дар Святого Духа в Церкви 9
В Ужгороде создано православное сестричество УПЦ 9
В столичном Десятинном монастыре почтили память киевского подвижника Иоанна Босого 9
Митрополит УПЦ рассказал, меняется ли отношение священника к человеку на исповеди 23
В УПЦ рассказали, к чему Господь призывает каждого человека 7
Украинцы считают Митрополита Онуфрия одним из самых влиятельных лидеров страны 13
Харьковская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь погорельцам Луганщины 9
На Полтавщине УПЦ передала подарки для больных детей 10
В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год 24
Священник УПЦ рассказал, грешно ли отправлять пожилого родственника в «дом престарелых» 10
Митрополит Антоний объяснил, какой главный критерий доверия к людям 13
В Минкульте констатировали, что УПЦ – самая большая православная конфессия Украины 13

Верующие Украинской Православной Церкви смогут встретить Новый год молитвой и богослужением.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в кафедральных соборах епархий Украинской Православной Церкви в ночь с 31 декабря на 1 января будут совершены Божественные литургии.

Жители Киева могут встретить Новый год молитвой в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Ночное богослужение начнется в 23.45 в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Совершение литургии в новогоднюю ночь является давней традицией обители. Появилась она около 25 лет назад, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре совершат Божественную литургию в ночь с 31 декабря на 1 января (начало ровно в 00.00) и храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского (просп. Леся Курбаса, 7-Д) — начало в 23.30 31 декабря, после литургии будет отслужен новогодний благодарственный молебен.

В Херсоне новогодняя Литургия состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Начнётся она в 23.00. После богослужения состоится новогодний молебен.

В Запорожье в Свято-Покровском архиерейском соборе богослужение начнётся в 23.30, его возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Одновременно — также в 23.30 — начнётся Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Житомира.

 Ровно в полночь начнётся архиерейская Литургия в Свято-Троицком Браиловском монастыре (Винницкая епархия) и в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Ровеньки. Богослужения возглавят митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2915 грн.
5
Теги