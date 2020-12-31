В Днепропетровской области, в Подгороднем освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин Великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.
Владыке сослужили секретарь Днепропетровской епархии протоиерей Николай Ничипорук, благочинный Днепровского районного церковного округа протоиерей Василий Бринзей, настоятель храма иерей Димитрий Яковлев и духовенство епархии.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, благодетели и активные прихожане награждены орденами, медалями и грамотами Украинской Православной Церкви. Им также вручены грамоты правящего архиерея.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время