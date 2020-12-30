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Распространяемая в некоторых украинских СМИ информация, что Священный Синод РПЦ на своем последнем заседании якобы ограничил некоторые права Украинской Православной Церкви, не соответствует действительности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в своем Telegram-канале.

В частности, уточнил он, речь идет о журнале №113 заседания Синода РПЦ от 29 декабря, в котором говорится, что тексты служб святым Самоуправляемые Церкви должны согласовывать с Патриархией.

Протоиерей Николай Данилевич пояснил, что данное решение не касается УПЦ, статус которой выше Самоуправляемой Церкви, и «мы уже давно сами совершаем канонизации святых и составляем тексты богослужений святым, без согласования с РПЦ. И вряд ли эта ситуация изменится в сторону ограничения наших прав».

«Конечно, бывает иногда, что некоторые решения Синода РПЦ, в которых упоминается УПЦ, трактуются так, как это делают наши СМИ. Однако реалии жизни нашей Церкви другие. УПЦ растет и развивается, и втиснуть обратно некоторые аспекты ее жизни в рамки некоторых регламентирующих документов уже сложно, а иногда и невозможно», – подчеркнул спикер УПЦ.
ForUm

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