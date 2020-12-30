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В Закарпатской области создано православное сестричество в честь святителя Нектария Эгинского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, православное объединение неравнодушных женщин и девушек для помощи ближним будет действовать при храме Почаевской иконы Божией Матери в Ужгороде.

«Основной задачей сестричества милосердия есть служение ближним, – отметил настоятель храма протоиерей Василий Алексий. 

Цель [сестричества] – нести христианскую любовь к людям, которые страдают, дарить надежду и делиться верой в милосердие Божие. Особенно необходимо помочь людям, которые находятся в материальной и духовной нужде».

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала 12 450 подарков детям и нуждающимся.

 
ForUm

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