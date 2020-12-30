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Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами граждан за рубежом, но не может идти и речи о двойном гражданстве с Россией.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua.  

«На самом деле статья Конституции о едином гражданстве выписана очень по-украински... Расскажу вам историю. Когда работал послом при Совете Европы, я встретился с одним украинцем, у него очень респектабельная работа, уважаемый человек, уже десять лет во Франции. И он мне говорит: я гражданин Украины, но никому не говорите, у меня уже есть французский паспорт. Я говорю: ну, бывает ... Он говорит: я вас очень прошу, сделайте что-то, чтобы я не был вынужден отказываться от украинского паспорта, я хочу, чтобы мои дети не разрывали связь с Украиной, хочу, чтобы они оставались украинцами, почему мы не можем иметь два паспорта?» - говорит Кулеба.

«Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве», - отметил министр.

Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором, добавил он.

«Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко капслоком в законе прописано», - подчеркнул министр.

Он добавил, что должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать.

«Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства - это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал», - заявил Кулеба.

По его словам, внесенный в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве остановился, потому что эксперты ВР сделали вывод, что без изменений в Конституцию, просто на уровне закона, этот вопрос урегулировать невозможно.

«Окей, мнение имеет право на существование. Можно спорить и найти юристов, которые скажут что-то другое. Но решение есть, можно пройти путь изменений в Конституцию», - сказал министр.

Напомним, ранее Кулеба подчеркнул, что наличие двух паспортов недопустимо для госслужащих, для представителей власти.
ForUm

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