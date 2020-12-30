Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий стал вторым в рейтинге самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта «Фокус».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на focus.ua, второй интерактивный рейтинг «Самые влиятельные украинцы по версии читателей» завершился 29 декабря.

По итогам народного голосования Предстоятель Украинской Православной Церкви занял 2 место в списке самых влиятельных украинцев.



На момент завершения голосования за него отдали свои голоса 5788 человек.

Ранее Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий вошел в 20-ку самых влиятельных людей Украины и возглавил список религиозных лидеров страны в рейтинге «ТОП-100» от издания «Vesti.ua».