Жителям сел Муратово и Капитаново Луганской области переданы продукты питания, предметы первой необходимости, бытовая химия, тёплая одежда от Харьковской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Луганской епархии, жители сел пострадали от масштабных пожаров в Луганской области осенью этого года.

Гуманитарный груз, собранный по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, доставила организация «Дети Милосердия». Погорельцам розданы продукты питания, предметы первой необходимости, бытовая химия, тёплая одежда.

Дети, прибывшие в составе группы сопровождения гуманитарного груза, поздравили жителей сел с праздниками, прочитали стихи, спели песни и раздали памятные подарки, сделанные своими руками.

Всем участникам мероприятия розданы рождественские подарки от Луганской епархии УПЦ.