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В Полтаве православные волонтеры Центра «Благо» передали детям подарки к Рождественским праздникам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, подарки получили дети психиатрической больницы и онкогематологического отделения детской клинической больницы.

Священники и волонтеры привезли детям сладости, фрукты, одежду, творческие наборы, конструкторы, наборы канцелярии и развивающих игр.

«Большая радость хотя бы частично почувствовать себя помощником святого Николая, даря радость и заботу людям. Так и в этом году, несмотря на карантин, «благовцам» удалось порадовать детей. Подарки были закуплены на средства, вырученные в результате акции по продаже благотворительных пряников, а также за пожертвования неравнодушных людей», -рассказали в епархии.

Как сообщалось ранее, в Полтаве в храмах Украинской Православной Церкви организовали благотворительные обеды для прихожан и нуждающихся.
ForUm

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