Инвестиции в бизнес – дело рискованное. Инвестиции в IT-стартапы – дело втройне рискованнее. Большинство стартапов умирают в первые годы жизни, так и не достигнув окупаемости. В стабильные же компании вырастают и то меньше. При этом подавляющее большинство начинающих разработчиков пытаются привлечь в свои проекты внешние инвестиции. Снизить риск вкладов до минимума, найдя те самые удачные стартапы, венчурным инвесторам помогают специальные компании по управлению IT-активами. О том, как в современном мире эксперты находят самородки среди тысяч мыльных пузырей, рассказал CEO кипрской компании Generation Partners Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs).

Процесс поиска стартапа для инвестиций состоит из нескольких этапов. Первый – анализ рынка. Эксперты начинают с выяснения того, что на данный момент в тренде. Параллельно проводят поиск уникальных предложений, которые потенциально могут дать новое решение важной проблемы и стать первопроходцами в своей области, не имея конкурентов. Второй этап – всесторонняя оценка отобранных кандидатов. В неё входит множество критериев – от места дислокации стартапа и грамотности работающих в ней специалистов до менеджерских способностей руководителей и возраста компании.

«Примерно 50% стартапов закрываются в первые 5 лет своего существования. Поэтому очевидно, что чем старше компания, тем меньше рисков. С другой стороны, это может означать то, что продукт не очень интересен для рынка, раз его так долго не спонсируют. Поэтому всегда неоходимо детально изучать ситуацию, оценивая любой стартап со всех возможных сторон», – подчеркнул Сергей Карташов .

Важный момент – диверсификация рисков, диктуется той же статистикой. Поскольку некоторые стартапы более надёжны, а другие – потенциально более прибыльные, но вместе с тем и более рисковые, эксперты высчитывают оптимальный процент инвестиций в каждую категорию чтобы получить идеальное соотношение «риска-прибыли».

На этом роль компаний по управлению IT-активами не заканчивается. Важной функцией является консультация по выбору страны для размещения штаб-квартиры стартапа. В последние годы популярными стали релокейты – переезды компаний в страны с комфортными условиями для цифрового бизнеса. В первую очередь речь о ряде стран, в которых действует льготный налоговый режим для цифровых компаний «Intellectual Property Box». В его рамках налогом облагается лишь часть доходов от создания или использования объектов интеллектуальной собственности. Также оценивается уровень бюрократии в стране-хосте, надёжность банковской системы, наличие отраслевого коммьюнити и стоимость проживания.

«Одним из лучших по существующим критериям мест для релокейта на сегодняшний день является Кипр. Здесь достаточно просто оформить компанию, действует «IP-box» и в наличии крупное IT-сообщество. Кроме того, жизнь на острове почти идеальна по соотношению «цена-качество», – отметил Сергей Карташов .