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США знову тягнуть час: зброю Україні досі не погодили

США знову тягнуть час: зброю Україні досі не погодили

Сполучені Штати досі розглядають список озброєння, який Україна хотіла б отримати від країн-членів НАТО в межах нової безпекової угоди. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських посадовців, обізнаних із ситуацією.

За словами джерел, Київ і надалі просить у партнерів ту саму номенклатуру озброєнь, що й від початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому. Серед головних запитів — системи протиповітряної оборони Patriot, далекобійні ракети ATACMS, зенітні ракетні комплекси NASAMS, а також різні типи артилерії.

Видання зазначає, що ці запити узгоджуються з попередньо озвученою угодою, яку окреслили президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час саміту у Вашингтоні. Угода передбачає, що союзники нададуть Україні зброю на мільярди доларів, а згодом поповнять свої запаси через нові закупівлі.

Однак один із чиновників попередив, що виробництво деяких видів зброї — зокрема ракет до систем Patriot — може зайняти до п’яти років. Утім, деякі боєприпаси, зокрема 155-мм артилерійські снаряди, можуть виготовлятись значно швидше.

Поки що остаточне рішення про обсяг і строки постачання не ухвалене.

Теги:

Patriotоборонна зброя від СШАсписок озброєння155-мм артилерійські снаряди
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