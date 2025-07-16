Купʼянський, Вовчанський та Оріхівський напрямки: Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та фонд «Надія» передали допомогу на фронт

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», за ініціативи співзасновниці фонду Віти Присяжнюк та голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерія Дубіля, передав військовим і медикам на передовій сучасне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України на Куп’янському, Вовчанському та Оріхівському напрямках.

На Харківщині військові отримали обладнання для радіоелектронної боротьби — надсучасні системи РЕБ «Апостол» українського виробника «Укравіакостех». Системи оснащені імерсійним охолодженням і працюють у широкому діапазоні частот, що дозволяє ефективно протидіяти дронам противника.

Крім того, у населених пунктах Приколотне, Мартове та Шевченкове волонтери передали бойовим медикам апарати Easy Pulse Schiller (Швейцарія).

«Це сучасне швейцарське реанімаційне обладнання, призначене для непрямого масажу серця навіть в екстремальних умовах. Пристрої вже допомагають рятувати життя військових та довели свою ефективність у критичних випадках — у разі клінічної смерті або зупинки серця безпосередньо в зоні бойових дій», — розповіла Віта Присяжнюк, співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія».

Допомогу отримали і військові двох бригад, які виконують завдання на Оріхівському напрямку. Їм передали системи РЕБ нового покоління, генератори для енергозабезпечення позицій, термінали супутникового зв’язку Starlink для стабільного інтернету на передовій. А у селі Новопавлівка бойові медики у стабілізаційному пункті також отримали апарат Easy Pulse.

«Ми підтримуємо наших захисників там, де це найнеобхідніше. Кожен переданий генератор, кожна система РЕБ чи апарат Easy Pulse — це наш внесок у збереження життів та забезпечення безпеки титанів, які боронять Україну. Рятувати життя — це наша місія і ми робимо для цього все», — зазначив Валерій Дубіль.

Фонд «Надія» висловлює подяку партнерам і меценатам, завдяки яким ця поїздка стала можливою: родині Герег і компанії «Епіцентр», Івану та Іллі Дубілям, Анатолію Шкрібляку, Владлену Нікітіну, Євгену Довбні та всій команді волонтерів. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив також надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

Від початку повномасштабного вторгнення команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» здійснила понад 270 гуманітарних місій на передову. Передано більше трьохсот систем РЕБ, понад 150 апаратів EasyPulse та десятки інших одиниць критично важливого обладнання, яке щодня допомагає рятувати життя українських захисників на передньому краї оборони.