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В Украине насчитывается 12410 религиозных общин Украинской Православной Церкви и 7097 религиозных организаций, принадлежащих к ПЦУ.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики, полученном 28 декабря 2020 года на запрос Радио Свобода, сообщает radiosvoboda.org.

«Для проведения богослужений религиозные организации Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и приспособленных под молитвенные зданий: 3673 культовых здания и 1626 помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 религиозных организаций, которые в своем пользовании имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий, в том числе 7804 культовых зданий и 3353 помещения, приспособленных под молитвенные», – процитировали в «Радио Свобода» ответ Минкульта.

В министерстве также отметили, что не располагают данными о деятельности религиозных структур, действующих в Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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