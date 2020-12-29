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Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию, сообщил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью ТСН.ua.

«На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донетчине с Луганщиной. По Крыму – там цифры достигают 2 млн», - сказал Резников.

По его словам, власти пишут проект закона о государственной политике переходного периода.

«Надеемся, что этот проект уже вскоре станет законом. И когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие, но и много других вещей. В том числе и последствия этой принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий, как Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания. Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права», - заявил Резников.
ForUm

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