Сегодня, 28 декабря около 10:00 в результате обстрела со стороны противника получил пулевое ранение военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, сообщила Украинская делегация в ТКГ.

Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение.

«Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.

По данным Оперативно-тактической группы «Восток», обстрел произошел вблизи населенного пункта Чермалык.