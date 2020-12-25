Для святителя Спиридона Тримифунтского Христос и Его Церковь были самой главной ценностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Из жизни Спиридона Тримифунтского нам известно, что свою веру он ставил превыше всего на свете. Его любовь, милосердие и сострадание к людям не знало пределов, но в тех вопросах, которые касались веры, святитель Спиридон был бескомпромиссен, и очень сурово обходился с теми, кто позволял себе хулить Православие», - сказал владыка.

Митрополит Лука подчеркнул, что Церковь — это живой организм, члены которого не могут существовать друг без друга, а потому так же, как мы заботимся о здоровье своего тела, Спаситель в еще большей степени печется о здоровье Своего Тела – Церкви, потому было прекращено «евхаристическое общение с Константинопольской церковью, которая отпала от Православия в ересь папизма, этнофилетизма и недопустимых форм экуменизма».

«Мы очень хорошо видим, как люди, инфицированные константинопольской заразой, выбрасывают в грязь Тело и Кровь Христовы, оскверняют наши храмы, запугивают и избивают людей. Но это лишь видимая часть беснования. А сколько людей живут с этой смертельной инфекцией в душе, даже не подозревая о том, что они уже давно отпали от единства церковного организма», - отметил архиерей.

Запорожский митрополит призвал, чтобы верующие видели в святители Спиридоне не только помощника в житейских нуждах, но и «наставника в добродетелях, чтобы мы учились у этого великого святого ревности в вере и чистоте праведной жизни».