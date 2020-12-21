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В столице Украинская Православная Церковь передала подарки к дню святого Николая детям с инвалидностью, многодетным и малоимущим семьям, а также семьям вынужденных переселенцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blago.church.ua, наборы для творчества, сладкие подарки, детские книги и канцелярию получили более 300 детей.

«Синодальный отдел поддерживает БТ «Джерела», организацию многодетных семей «Диана», Центр социально-психологической реабилитации детей и молодёжи с функциональными ограничениями Соломенского района, многодетные и малоимущие семьи, семьи воспитывающие детей с инвалидностью и семьи вынужденных переселенцев. Все люди благодарны за вашу любовь и поддержку», - отметили в Социальном отделе УПЦ.

Как сообщалось ранее, за 2020 год Социально-гуманитарный отдел в координации с епархиями Украинской Православной Церкви передал 2,5 млн грн, более 400 тонн продуктов и 62 тонны вещей медицинским учреждениям и нуждающимся.
ForUm

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