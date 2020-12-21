Серьги — одно из самых распространенных ювелирных украшений во всем мире. Их носили как мужчины, так и женщины, они использовались тысячи лет назад, и были обнаружены почти во всех цивилизации. На данный момент классикой ювелирных изделий являются сережки из золота. Разные серьги могут иметь разное значение, в каком ухе вы носите одно украшение, может иметь одно значение в одних культурах и совершенно другое в других.

Какие же стили сережек?

На данный момент ассортимент ювелирных изделий представляет на выбор 10 основных стилей сережек. Каждый имеет свои особенности и недостатки, однако ниже будет представлено краткое описание отдельных видов.

Серьги-гвоздики. Имеют небольшой размер и плотно прилегают к мочке уха, не опускаясь вниз, не закручиваясь назад или не поднимаясь вверх. Шипы, как правило, имеют простой дизайн, их удобно носить и они отлично сочетаются с любой одеждой. Бриллиантовые гвоздики — это один из самых популярных моделей. Серьги-капли. Они свисают ниже мочки уха и обычно неподвижны, почти как удлиненная серьга-гвоздик. Серьги-кластеры. Плотно прилегают к мочке уха и состоят из нескольких драгоценных камней, сгруппированных вместе, чтобы образовать кластер. Эти декоративные серьги могут иметь форму гвоздика с небольшим перепадом. Серьги с подвесками. Они также свисают ниже мочки уха. Серьги с подвесками обычно имеют более сложный дизайн и обладают большей подвижностью, чем стандартные модели. Серьги-кольца. Имеют форму обруча и петли от передней части мочки уха к задней. Хотя большинство сережек-обручей круглые, они могут быть различной формы, например, треугольников, квадратов и овалов, и иметь размер от маленького до большого. Изделия меньшего размера создают сдержанный образ, а большего — более эффектный. Для гламурного образа следует отдать предпочтение паре ромбовидных колец . Серьги Huggie. Данные изделия плотно облегают мочку уха. Эти мини-кольца идеально подходят для тех, кто любит круглые модели, однако хочет минимизировать риск их зацепления. Серьги-люстры. Они выполнены в форме подвески, форма которых напоминает декоративную хрустальную люстру. Подобные модели излучают элегантность и женственность, считаются самыми роскошными из всех стилей серег. Серьги-каффы. С резьбой, выполненные в более современном минималистическом стиле, состоят из тонкого куска металла, который проходит через пирсинг и свисает с обеих сторон мочки уха. Серьги-куртки. Серьги-пиджаки состоят из защелки или камня спереди, который удерживает серьгу на месте, в то время как основная часть серьги находится за ухом. Эти уникальные украшения свисают позади мочки, создавая неповторимый эффект. Серьги-альпинисты. Один из новейших и модных стилей. Они не свешиваются вниз, а начинаются у основания уха и поднимаются вверх.

Каждый стиль уникален, и серьги влияют на ежедневный образ. Изучая представленные модели, спросите себя, могут ли они украсить ваши любимые наряды. Всегда есть возможность проявить себя, примерив новые аксессуары, но вы все равно можете позволить этим изменениям отразить ваши вдохновляющие вкусы. Если вы стремитесь к эффектному образу, большие серьги могут вам помочь. Они могут доходить до подбородка или до плеч, привлекая внимание. Маленькие серьги создают сдержанный образ, подходящий для консервативных стилей. Подобные изделия могут создать впечатление изысканности, которое может плавно переходить от дневного к ночному.