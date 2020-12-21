Системы ГБО для транспортных средств приобрели популярность ещё в начале 2010-х годов, когда стоимость бензина стала постепенно расти и, в конечном итоге, превысила психологическую отметку в 20 грн за литр. Далее, в середине этой же декады, рынок газового оборудования стабилизировался, вырисовались явные лидеры отрасли и те, кто стремится заслужить подобный статус. Сегодня, в конце 2020 года ажиотаж вокруг газобаллонного оборудования значительно утих, нет очередей на профильных станциях технического обслуживания и заоблачных ценников на установку такой техники. Но значит ли это, что спрос на ГБО снизился, или все, кто хотел, уже успели установить его на свои машины?

Чтобы понять, насколько актуально газовое оборудование для авто в 2021 году, достаточно посмотреть на стоимость традиционного топлива для – бензин. Конечно, по сравнению с позапрошлым годом цена несколько упала, но она всё равно остаётся за рамками нормальной и привычной. Если ваше транспортное средство используется каждый день, а пробег исчисляется десятками тысяч за полугодие, траты на регулярную заправку будут весьма и весьма существенными. Наличие газобаллонной установки позволит сократить их почти в 2 раза, не потеряв, при этом, в качестве езды, управляемости и удовольствии от процесса. Поэтому смело можно делать вывод, что газовое оборудование будет оставаться актуальным ещё много лет, пока не произойдёт одно из событий:

игроки энергорынка полностью пересмотрят политику ценообразования;

сырьё для производства бензина сильно подешевеет;

человечество полностью перейдёт на альтернативные источники энергии.

Пока же установка ГБО на вашу машину – правильное решение, если вы ещё не успели этого сделать.

Газовое оборудование: улучшение от поколения к поколению

Если сравнивать ГБО первых моделей и последние разработки в данной сфере, можно легко заметить, насколько сильно изменились принципы производства и приоритеты компаний. На начальных стадиях развития инженерам необходимо было заставить агрегат работать в разных условиях и сделать его габариты такими, чтобы устройство помещалось в легковой автомобиль. Эта стадия давно пройдена. Сегодня упор делается на качество, автономность, производительность и безопасность.

Газовое оборудование 4 и последующих поколений ориентировано на адаптивность интерфейсов и простоту подключений, а также высокую ремонтопригодность, чтобы каждый желающий смог самостоятельно заменить расходники и обеспечить работоспособность ГБО даже при выходе из строя посреди пустыни.

Кроме того, современные фильтрующие системы, распределённый впрыск газа, датчики давления, оптимизированные салонные переключатели дарят совершенно новый интересный опыт эксплуатации газобаллонных установок. А это дополнительный плюс для водителя.

Без потери мощности

Раньше, чтобы добиться удешевления процесса заправки, приходилось идти на компромисс с производительностью двигателя. Газовая смесь не могла дать такого же эффекта, как бензин, и уж тем более, не обеспечивала прироста по мощности.

Современные системы ГБО позволяют машине работать, как часы, а двигателю с серьёзным пробегом – набирать обороты, как совершенно новой силовой установке. Защита от хлопков, умные эмуляторы топливной системы, качественная очистка горючего приводят к продлению срока службы не только мотора, но и всех вспомогательных систем. Поэтому установка газового оборудования – это верный шаг для тех, кто хочет экономить разумно.