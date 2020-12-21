Зимняя эксплуатация аккумулятора

Владельцы старых автомобилей с ужасом ждут зимних заморозков, так как начинаются проблемы с запуском двигателей. Вместо того чтобы купить аккумулятор, они продолжают использовать старую батарею. Большинство моделей бюджетного сегмента рассчитаны на 2-3 летнюю эксплуатацию, но владельцы техники не меняют их на протяжении 5 лет. Естественно, рассчитывать, что зимой не возникнет проблем не стоит.

Рекомендации для водителей

Самое безобидное, что должно привлечь внимание водителя, плохой запуск двигателя. Если мотор не заводится после 5-7 попыток, то есть смысл проверить состояние заряда аккумулятора. Со временем емкость батареи снижается, а для запуска мотора зимой нужны большие усилия. Заряда должно быть достаточно, чтобы провернуть замёрзшие поршни и цилиндры.

После нескольких попыток запуска нужно дать АКБ отдохнуть, чтобы окончательно не разрядить её. Чтобы батарея работала без проблем, следует побеспокоиться о некоторых моментах ещё до начала холодов. Для начала стоит выполнить следующие действия:

провести очистку корпуса батареи, вентиляционных отверстий, которые забились грязью в летнее время;

провести очистку клемм от окиси, покрыть их литолом;

не стоит сильно затягивать болты на клеммах, чтобы в любой момент можно было их разомкнуть (при замыкании);

восстановить заряд батареи до рекомендуемого показателя.

Такие действия нужно проводить раз в 2 недели, если аккумулятор старый.

Как хранить АКБ?

Если батарея еле работает, то лучше снимать её на ночь и хранить в тёплом месте. Для хранения подойдёт подвал или погреб, где температура выше. В холоде оставшийся заряд истощается быстрее, особенно при сильном износе устройства.

При сильных морозах не лишним будет и защитить моторный отсек от низкой температуры. Для этого нужно закрыть пространство перед радиатором. Кроме того, существуют специальные чехлы для батарей. Если морозы на улице небольшие, то можно просто на ночь отсоединять одну клемму, чтобы избежать преждевременного истощения заряда.