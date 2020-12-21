Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода о переходах приходов подразделения РПЦ в Украине, УПЦ (МП), в ПЦУ и о том, кто им препятствует. «В течение первого года после получения Томоса (о канонической автокефалии ПЦУ, - ред.) и в этом году к нашей церкви присоединилось около 600 приходов со стороны РПЦ в Украину», - сказал он.

При этом Епифаний отметил: «Конечно, в течение последнего года этот процесс практически прекратился. Но не полностью». «Эти переходы происходят одиночно по каждой области. И очень часто мы этого даже не афишируем для того, чтобы не было противостояния», - добавил он.

По словам предстоятеля, существует сопротивление перерегистрации таких общин на уровне чиновников: «Ибо если община принимает решение, хотя это невозможно скрыть, подает соответствующие документы на регистрацию, но существуют определенные проблемы с перерегистрацией этих документов на местах, в областных администрациях очень долго рассматривают, иногда даже отзывают решения. Нам известно, что есть указания, определенные чиновники работают, чтобы прекратить весь этот процесс».

Как сказал глава ПЦУ, ему известно о сообщениях, в частности в средствах информации, в которых утверждалось, что сейчас уже бывший заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов давал распоряжения о прекращении регистрации.

«Есть очень много сообщений о том, что он действительно давал такие распоряжения. И когда я общался на местах с некоторыми «губернаторами» (председателями областных государственных администраций, - ред.), Когда я посещал епархии, то мне некоторые «губернаторы» говорили, что им поступали указания. То есть без фамилии, но поступали такие указания не регистрировать. Даже письменно приходило в некоторые, чтобы они не перерегистрировали переходы, а отозвали даже те решения, которые были приняты предыдущим главой ОГА. То есть такое было. И есть свидетельства даже тех людей, которые столкнулись с этой проблемой», - сообщил Епифаний.

В Украине с начала 2019 действует закон, который устанавливает и регулирует право религиозных общин на изменение подчиненности. Он облегчил общинам, которые находились в составе УПЦ (Московского патриархата), возможность перехода в каноническую автокефальную поместную Православную церковь Украины.

Православная церковь Украины была создана как каноническая автокефальная поместная церковь по благословению Вселенского патриархата в декабре 2018 на Объединительном соборе в Киеве. Этот собор объединил представителей всех ветвей украинского православия и положил конец так называемому «расколу» в Украине, о котором твердили сторонники Москвы. В начале 2019 Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос о каноническом признании автокефалии ПЦУ как поместной церкви Украины. Поэтому ПЦУ является одной из 15 канонических автокефальных поместных церквей, которые составляют православное сообщество, и единственной канонической православной церковью на территории Украины. Подразделение РПЦ в Украину, так называемая Украинская православная церковь, подчиненная Московскому патриархату, является частью канонически признанной РПЦ, но на территории Украины ее канонический статус сомнителен. Она не является автокефальной и не имеет статуса поместной церкви.