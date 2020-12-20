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Министерство здравоохранения Израиля объявило все страны мира «красными», то есть эпидемиологически опасными.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Минздрава страны.

Ограничения вступят в силу с 20 декабря. Согласно этому распоряжению, каждый человек, который прилетает из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин.

Пребывание на карантине можно прекратить через 10 дней, сдав два теста на коронавирус: первый в день прибытия и второй через 9 дней. Если результаты двух тестов будут отрицательными, самоизоляцию можно будет прервать.

Что касается стран, которые до сегодняшнего дня считались «зелеными», то все, кто прилетел из них в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от карантина.

Напомним, Нетаньяху первым в Израиле привился от коронавируса.
ForUm

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