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Парламент Швейцарии принял закон, разрешающий однополые браки.

Об этом сообщает The Local.

Ультраконсервативная партия Федерально-демократический союз уже заявила, что будет инициировать вынесение этого вопроса на референдум.

Ассоциация Радужные семьи, созданная в 2010 году для защиты интересов родителей-геев в Швейцарии, заявила, что готова к вынесению вопроса на всенародное голосование. Там заявили, что имеют поддержку 82% населения.

До принятия документа Швейцария оставалась одной из немногих стран в Европе, где однополые браки были запрещены. В стране действовало «зарегистрированное партнерство», однако оно не предусматривало таких прав, как в браке, в частности относительно гражданства и усыновления.

Дебаты велись с 2013 года.
ForUm

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