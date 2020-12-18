Ситуация с молебном ПЦУ в Софийском соборе Киева и отказ в этом же Украинской Православной Церкви – типичный пример двойных стандартов в отношении религиозных организаций в Украине и дискриминационного и антиконституционного отношения к УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

«Типичный и предсказуемый пример. Мы к этому уже давно привыкли», - отметил владыка.

По его словам, то, что подобного рода дискриминационное и антиконституционное отношение к УПЦ – самой большой и многочисленной конфессии в Украине – «норма» для наших политиков и чиновников, уже ни у кого не вызывает удивления, поскольку, «к большому сожалению, это реальность нашей жизни. Преступная, дикая, средневековая, но – реальность».

«Вернется ли когда-то наша страна в правовое и конституционное поле в религиозной сфере? Хотелось бы надеяться, что да. Но для этого в государстве и обществе должны быть преодолены тяжелые последствия последних лет, когда ради сиюминутной политической и предвыборной выгоды, нашими политиками бессовестно и грубо разыгрывалась религиозная карта, когда был нарушен относительный межконфессиональный мир и баланс в обществе, а с экранов телевизоров полилась беспрецедентная антицерковная пропаганда.

Это тяжелое наследие у нас в стране должно быть обязательно преодолено. Иначе вряд ли можно будет даже надеяться на правовой порядок и благополучие общества в будущем», – подытожил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.