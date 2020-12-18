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Религия не может быть вопросом политики, невмешательство правительства и власти в вопросы религии – единственно правильное решение, продиктованное Конституцией Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Артем Культенко в интервью греческому изданию News-politics.

Он  подчеркнул, что «люди ходят в церковь не из-за политики, а из-за Бога», а «мы столкнулись с ситуацией разделения Православной Церкви».

«Что касается меня, то я против любого разделения, так как все разделения идут вразрез с нашей христианской верой. Мы должны понимать, что категорически неправильно разделять людей, простых православных прихожан, на «правильных» и «неправильных». Церковь и Бог нас не разделяют, а объединяют. Так почему же люди не следуют этому примеру?», – отметил нардеп.

Он уверен, что «невмешательство правительства и властей в вопросы религии – единственно правильное решение, продиктованное Конституцией нашей страны», а «религия не может быть вопросом политики», так как «каждый имеет право на свободу вероисповедания».

«Церковь существует уже две тысячи лет и будет существовать вечно, когда правительства приходят и уходят. В этом случае человеческое вмешательство, и в особенности вмешательство правительства, может иметь отрицательный эффект. История уже знает такие примеры, поэтому я поддерживаю невмешательство правительства», – заявил Артем Культенко.

«Вообще было сделано много попыток создать конфликт в украинском обществе через разделение граждан – на Восток и Запад, по языковому признаку и так далее. Для меня – объединение гораздо важнее, потому что у нас много общего», – подытожил народный избранник.
ForUm

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