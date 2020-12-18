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Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий вошел в 20-ку самых влиятельных людей Украины и возглавил список религиозных лидеров страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ накануне нового 2021 года издание «Vesti.ua» традиционно опубликовало рейтинг «ТОП-100» самых влиятельных людей и явлений в Украине, которые, по результатам опроса, определили жизни государства в 2020 году.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий занял 16 место – самое высокое среди религиозных лидеров страны.

«В первых числах декабря митрополит Онуфрий отметил 30-летний юбилей архиерейской хиротонии. По стечению обстоятельств, именно в тот год УПЦ получила Томос о самостоятельности и независимости в своем внутреннем управлении, но примерно с того времени в церкви начался и раскол, что, безусловно, легло на плечи молодого епископа. Получается, что Онуфрий вырос вместе с церковью и в нынешние годы турбулентности и смуты является для нее достойным предстоятелем: скромен до аскетичности, сдержан и крепок духом», – подчеркнули составители рейтинга «ТОП-100»самых влиятельных людей Украины.

В издании отмечают, что «это позволило не только сохранить единство церкви, хотя в момент создания ПЦУ и судачили о «десятке иерархов, готовых перейти в ПЦУ», но и создать четкие юридические и фактические позиции по защите верующих».

В прошлом году Блаженнейший возглавил список религиозных лидеров и занял 17 место.

Стоит отметить, что в рейтинг «ТОП-100» самых влиятельных людей и явлений Украины вошли олигархи, политики, представители религиозных организаций, спортсмены, деятели образования, искусства и культуры и Covid-19 как явление. Гран-при редакция Vesti отдала врачам, которые борются с пандемией: «эти люди, однозначно, стали героями этого года. Они не могли спрятаться дома в карантин, а вынуждены были бороться с абсолютно новой и непредсказуемой болезнью, лекарства от которой нет».
ForUm

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