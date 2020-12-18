Польская Православная Церковь направила официальные письма, в которых выразила беспокойство о единстве Православия в современном мире, всем Предстоятелям и остается на своих позициях касательно украинского раскола.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в ответе Канцелярии Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы касательно недавнего официального письма Польской Православной Церкви на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Обращение Польской Православной Церкви от 30 ноября 2020 г. было направлено ко всем Предстоятелям Поместных Церквей, в том числе и Митрополиту Онуфрию, которого высоко ценим и молимся за Него.

Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение Православия в смысле литургического общения. Его прекращение составляет боль для верующих людей, особенно сегодня, когда сатана борется со Святой Евхаристией.

Отношение Польской Церкви касательно Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом, и таковым есть раскол. Так называемый митрополит Епифаний остается мирским человеком», - отметили в Польской Церкви.

В письме подчеркнули, что «в Православии нет двух экклезиологий – есть одна, обязывающая всех».

Как сообщалось ранее, Польская Православная Церковь направила Предстоятелю Украинской Православной Церкви письмо, в котором выразила заботу о единстве Православия в современном мире.