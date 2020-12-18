также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре приглашают взрослых в художественную школу 3
В сети доступен сборник исторических статей о новомучениках ХХ века 9
Управделами УПЦ заявил, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину не принесет мира 8
Ровенская епархия УПЦ передала помощь дому престарелых на линии разграничения в Донецкой области 18
Объединение инвалидов просит помочь купить новогодние подарки для подопечных детей 11
В УПЦ рассказали, почему священники носят бороды 14
Митрополит Онуфрий рассказал о трех методах правильного воспитания детей 9
В Полтавской епархии УПЦ организовали благотворительные обеды и передали помощь детям-сиротам 10
Киево-Печерская лавра выпустила церковный календарь 8
Митрополит Онуфрий расскажет о подвигах святого Николая Чудотворца 11
Митрополит УПЦ объяснил, что значит «подражать Христу» 10
В УПЦ рассказали, что самое главное нужно просить у великомученицы Варвары 7
В Киеве УПЦ проводит благотворительную акцию для детей с инвалидностью и нуждающихся 15
В РПЦ напомнили, что будущее Православия зависит не от ПЦУ, а от сохранения канонического порядка 10
Митрополит Антоний объяснил, как ощутить действие благодати Божией в обычной жизни 11
В РПЦ признались, почему не поехали на Критский собор 11
В РПЦ напомнили, что вынужденно провозгласили свою автокефалию, когда Константинопольский Патриарх подписал унию с Римом 33
В сербских СМИ стартовал цикл бесед с представителями УПЦ 10

Польская Православная Церковь направила официальные письма, в которых выразила беспокойство о единстве Православия в современном мире, всем Предстоятелям и остается на своих позициях касательно украинского раскола.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в ответе Канцелярии Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы касательно недавнего официального письма Польской Православной Церкви на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Обращение Польской Православной Церкви от 30 ноября 2020 г. было направлено ко всем Предстоятелям Поместных Церквей, в том числе и Митрополиту Онуфрию, которого высоко ценим и молимся за Него.

Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение Православия в смысле литургического общения. Его прекращение составляет боль для верующих людей, особенно сегодня, когда сатана борется со Святой Евхаристией.

Отношение Польской Церкви касательно Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом, и таковым есть раскол. Так называемый митрополит Епифаний остается мирским человеком», - отметили в Польской Церкви.

В письме подчеркнули, что «в Православии нет двух экклезиологий – есть одна, обязывающая всех».

Как сообщалось ранее, Польская Православная  Церковь направила Предстоятелю Украинской Православной Церкви письмо, в котором выразила заботу о единстве Православия в современном мире.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
8
Теги