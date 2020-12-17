В Полтаве в храмах Украинской Православной Церкви организовали благотворительные обеды для прихожан и нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, акцию планируют проводить каждое воскресенье и в двунадесятые праздники после Божественной литургии.

Во время раздачи пищи соблюдаются все карантинные нормы и предписания.

Также волонтеры Центра «Благо» передали детям-сиротам и детям с особыми потребностями Полтавского учебно-реабилитационного центра благотворительную помощь продукты и теплые вещи.

С 11 декабря по инициативе Центра «Благо», который действует при отделе социального служения и благотворительности Полтавской епархии, началась благотворительная акция ко Дню Святого Николая: «Николайчика купи - больным детям помоги».

Волонтеры вместе с прихожанами и клиром города пекут постные пряники «Николайчики», которые можно приобрести в храмах Полтавы.

«Для нас Святой Николай - это особый учитель дел милосердия и благотворительности, он является актуальным примером человека, который всю свою жизнь посвятил добрым поступкам и служению Богу через служение людям. Именно на него хотят быть похожими наши волонтеры в это особое время Рождественского поста, готовясь к встрече Богомладенца Христа», - отметили организаторы.

Собранные с продажи пряников средства будут использованы на подарки для малышей из детских больничных отделений Полтавы (9-е детское психиатрическое отделение Полтавской областной больницы им. Мальцева, онкогематологическое отделение детской городской клинической больницы).