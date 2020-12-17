В столице прихожане киевского храма в честь святителя Николая (при больнице № 17) –волонтеры благотворительного фонда «Наша лепта» проводят акцию «Служба доставки новогодних подарков "Снеговичок"» в помощь 100 нуждающимся детям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», волонтеры передадут подарки больным детям, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

«Наш "Снеговичок" собирает рюкзачок. В этом году он поздравит с Новым годом и Рождеством Христовым 100 мальчиков и девочек. Это детки с такими диагнозами, как ДЦП и аутизм, детки, имеющие инвалидность и тяжёлые заболевания, а также детки из многодетных и малообеспеченных семей. Друзья, поможем "Снеговичку" собраться в дорогу!»,- призвали организаторы.

Благотворительный проект «Наша Лепта» был основан в ноябре 2014 года. Его волонтеры — прихожане храма в честь святителя Николая Чудотворца при 17-й киевской больнице.

В рамках проекта проводятся сбор благотворительных средств для детей-инвалидов, сирот, многодетных семей, беженцев Донбасса. Первый сбор помощи для нуждающихся прошёл в формате благотворительного аукциона, одним из лотов которого было издание Библии с дарственной надписью Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Желающие принять участие в закупке детских подарков могут перечислить пожертвование по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.