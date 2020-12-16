Верховная Рада, продлив на год действие особого статуса Донбасса, послала сигнал местным жителям, а также международным партнерам Украины о готовности к мирному урегулированию.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

По его словам, если бы действие закона не продлили, «это был бы негативный сигнал для наших международных партнеров насчет их санкционной политики».

«Это был бы сигнал для Минского процесса, для Германии, для Франции, которые нас поддерживают. Сигнал того, что Украина больше не хочет мирным процессом заниматься, отказывается от тех обязательств, которые на себя взяла», - объяснил нардеп.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.