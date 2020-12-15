В Офисе президента провели собеседование сразу с двумя кандидатами на пост председателя Запорожской областной государственной администрации. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет известный журналист Николай Васильковский.

«Весьма интересная новость пришла из Офиса Президента. На должность Председателя Запорожской ОГА прошли собеседование сразу два кандидата - и оба хорошо знакомы запорожцам. Это Алексей Кавылин и Александр Старух», - сообщает журналист.

«Это Алексей Кавылин, с сентября 2014 по октябрь 2016 года работавший начальником Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области и Александр Старух, который с мая по сентябрь 2008 года уже был и.о. Запорожской ОГА», - напоминает автор.

Васильковский уточняет, что окончательно вопрос в пользу одного из кандидатов должен решиться в среду на заседании Кабинета Министров. Вместе с тем, Николай Васильковский прогнозирует, что эта информация может вызвать новый накал страстей на выборах главы Запорожского областного совета.

«Данная информация может накалить и без того высокий градус обстановки на сессии Запорожского областного Совета, продолжение которой запланировано на сегодня, 15 декабря, на 14.00», - прогнозирует он.

Васильковский отмечает, что одним из кандидатов на пост председателя облсовета является пока еще действующий глава Запорожской ОГА Виталий Боговин.

«Дело в том, что одним из кандидатов на должность главы облсовета является... пока еще действующий глава Запорожской ОГА Виталий Боговин», - поясняет журналист Николай Васильковский.