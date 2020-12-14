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Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра». Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина».  

Украина считает «национализацию» «Массандры» военным преступлением.

В Украине по состоянию на 14 декабря зафиксирован 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.  В стране стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно. 

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил в эфире канала «Наш», что коронавирусная болезнь COVID-19 – «выдумка», как и любая вакцина против какой-либо болезни.

Портал «Дія» с сегодняшнего дня начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

С 19 декабря 2020 по всей территории Украины будут действовать новые ограничения.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом «Новичок» в аэропорту Томска, говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN.

Арбитражная группа поддержала позицию Украины, что леса является исчерпывающим ресурсом, в то же время подчеркнув, что установленные ограничения экспорта лесоматериалов 2015 должны быть откорректированы в сотрудничестве с ЕС, учитывая положения Соглашения об ассоциации.
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