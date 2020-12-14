Наш народ считает себя духовными потомками Андрея Первозванного, ведь святой апостол на нашей земле проповедовал христианскую веру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Мы считаем себя духовными потомками апостола Андрея. Он пришел на нашу землю и проповедовал Христа воскресшего, проповедовал нам Божью любовь и любовь к ближнему. Он учил нас любить друг друга, прощать друг друга и терпеть друг друга, он учил нас делать только добро, каяться, молиться», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что святой апостол Андрей называется «Первозванным», потому что первый из 12 апостолов следовал за Христом.

Известно, что апостолы Андрей и Иоанн были учениками Иоанна Предтечи, а затем стали учениками Спасителя. Его Блаженство объяснил, в чем их отличие от других апостолов.

«Отличие апостола Андрея и Иоанна от других апостолов заключается в том, что всех апостолов Господь призвал: “Идите за Мною”, а апостол Андрей и Иоанн сами последовали за Спасителем, Господь не звал <…> Они стали Его учениками, то есть их любовь к Богу привлекла их к Богу, Который пришел на землю, который есть любовь», – подчеркнул он.

По словам Блаженнейшего, «апостолы не искали себе прохладных пустынных мест для отдыха, апостолы шли с проповедью о Христе к людям».

«Если мы хотим быть настоящими учениками апостола Андрея, то должны заставлять себя и любить, и терпеть, и поститься, и молиться, и каяться. То есть жить по закону, который Бог подарил миру, который на нашу землю принес святой апостол Андрей Первозванный», - заключил Митрополит Онуфрий.