Решение о допуске вакцины от нового коронавируса, разработанной консорциумом в составе компаний Pfizer и BioNTech, ожидается 29 декабря, затем начнутся ее поставки и применение. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

«Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) сообщило, что решение о допуске будет принято до 29 декабря. Нам нужно немного подождать», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, когда в Германии будет сделана первая прививка. «Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации», — добавила Меркель. Она ожидает начала прививок «спустя несколько дней» после одобрения препарата со стороны ЕМА.

Коснувшись вопроса о безопасности вакцины Pfizer и BioNTech, канцлер сообщила, что его надо адресовать не правительству ФРГ, а компетентным органам ЕС.

Напомним, Украина бесплатно получит более 8 млн доз вакцины от COVID-19.