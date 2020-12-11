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С 1 января в Украине будут новые требования к школьнму питанию: вступят в силу обновленный Санитарный регламент, новые гигиенические требования к пищеблокам, методология закупок и система анализа опасных факторов и контроля в критических точках.

Об этом шла речь на онлайн-совещании в Кабинете министров 10 декабря, в которой участвовала также первая леди Украины Елена Зеленская, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, новый санитарный регламент предусматривает, что в ежедневном школьном рационе учащихся должно появляться больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов.

Кроме того, впервые в нормативно-правовых актах Минздрава урегулирован вопрос по организации питания в учреждениях образования детей с особыми диетическими потребностями.

По результатам совещания премьер-министр Денис Шмыгаль поручил областным и Киевской городской госадминистрациям до 24 декабря принять меры для освоения средств государственного бюджета, направленных на ремонт и приобретение оборудования для столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования. Руководители областей также должны усилить контроль над организацией питания детей с соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм содержания учебных заведений. Помимо обновления устаревшей нормативно-правовой базы, в рамках реформирования системы школьного питания выделены еще два основных направления: повышение контроля за безопасностью и качеством пищевых продуктов и ресурсное обеспечение школ, говорится в сообщении.
ForUm

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