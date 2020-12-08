также в разделеЭкономика
Связанная с Коломойским авиакомпания просит поддержки у Зеленского 7
Минфин хочет снизить зависимость от внешних кредитов 10
Импортный газ для Украины подорожал на 6,5% 10
За неделю начислили штрафов за перегруз фур на 1,6 миллиона 22
Криптовалюта-проффинконтроль, профучастники, обменники и предприниматели против недоработанного закона 39
Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП в этом году 14
В Украине повышается абонплата за газ 107
Зеленский одобрил отсрочку кассовых аппаратов для «упрощенцев» 21
Президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина 13
В ноябре в Украине подорожала электроэнергия 27
Петрашко допускает падение ВВП Украины на 3% 16
С начала года на поддержку безработных потратили 14,5 миллиарда 10
Международные резервы Украины уменьшились на $4,7 млн 14
Таран: Украина готова увеличить взносы на операции НАТО 18
АМКУ требует от туроператоров отказаться от «собственных» курсов валют 36
Нардепы одобрили налоговые каникулы для ФОПов 19
Рада приняла закон о выплатах предпринимателям во время карантина 18
Электроэнергия для населения может подорожать в первой половине 2021 года 20

Украина за 11 месяцев 2020 года экспортировала рекордный объем меда — 69,84 тыс. т. Об этом в Facebook сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

«Осталось менее месяца до начала нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда — 69,8 тыс. т на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — 67,8 тыс. тонн ($133,9 млн)», — сообщила эксперт.

По ее словам, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин. «Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС, по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий», — написала эксперт.



 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги