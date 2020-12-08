Украина за 11 месяцев 2020 года экспортировала рекордный объем меда — 69,84 тыс. т. Об этом в Facebook сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

«Осталось менее месяца до начала нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда — 69,8 тыс. т на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — 67,8 тыс. тонн ($133,9 млн)», — сообщила эксперт.

По ее словам, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин. «Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС, по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, из-за неблагоприятных погодных условий», — написала эксперт.





