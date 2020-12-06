Правоохранители задержали в Киеве двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко.
Об этом сообщает киевская городская прокуратура в Facebook.
В прокуратуре отмечают, что согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г. р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина (деньги, 2 квартиры и другие материальные ценности), разработали преступный план его убийства.
СМИ пишут, что речь об известном музыканте Александре Деревянко, пропавшем в Киеве еще 22 ноября, и которого 5 декабря нашли убитым.
По данным правоохранителей 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего по ул. И. Мазепы, в доме, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.
«Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, они обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, нападавшие намеревались спрятать тело, залив его бетоном», — сообщают в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.
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