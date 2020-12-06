Правоохранители задержали в Киеве двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура в Facebook.

В прокуратуре отмечают, что согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г. р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина (деньги, 2 квартиры и другие материальные ценности), разработали преступный план его убийства.

СМИ пишут, что речь об известном музыканте Александре Деревянко, пропавшем в Киеве еще 22 ноября, и которого 5 декабря нашли убитым.

По данным правоохранителей 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего по ул. И. Мазепы, в доме, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

«Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, они обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, нападавшие намеревались спрятать тело, залив его бетоном», — сообщают в ведомстве.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.