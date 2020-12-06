также в разделеСтолица
За последние сутки в Киеве никто не выздоровел от коронавируса 8
В Киеве повысили уровень опасности из-за густого тумана 13
Более 1500 новых случаев COVID-19 обнаружили в Киеве 52
Кличко вручил ордера на квартиры бойцам АТО и рассказал, как город помогает ветеранам 17
В Киеве создадут 8-километровый новогодний маршрут 35
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1374 человек 18
Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники 11
Секретарем Киевсовета избрали Бондаренко 32
В Киеве за сутки 30 человек умерли от COVID-19 14
Осень-2020 в Киеве – самая теплая с 1881 года, метеорологическая зима еще не наступила 12
Андреевскую церковь после пяти лет реставрации откроют для посещения 14
В Киеве заявили, что карантин выходного дня не дал результатов 13
В Киеве от коронавируса умерли уже 6 медиков 9
В Киеве зафиксировали 1735 новых случаев COVID-19 19
Ноябрь в Киеве был существенно теплее нормы 13
Кличко принес присягу мэра Киева 15
Центр Киева перекрыли из-за мероприятий 13
В Киеве – 1799 случаев COVID-19 за сутки и рекордное число госпитализированных 19

Правоохранители задержали в Киеве двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура в Facebook.

В прокуратуре отмечают, что согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г. р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина (деньги, 2 квартиры и другие материальные ценности), разработали преступный план его убийства.

СМИ пишут, что речь об известном музыканте Александре Деревянко, пропавшем в Киеве еще 22 ноября, и которого 5 декабря нашли убитым.

По данным правоохранителей 22 ноября злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего по ул. И. Мазепы, в доме, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

«Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему. В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, они обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там, в подвальном помещении, нападавшие намеревались спрятать тело, залив его бетоном», — сообщают в ведомстве.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги