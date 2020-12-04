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Сегодня в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск) украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела вражеского снайпера, сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.

Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событии в СММ ОБСЕ, также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.

Как сообщал ForUm, 24 ноября около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил 31-летний житель Фастова Минкин Вячеслав Юрьевич. Позже он умер в больнице.
ForUm

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