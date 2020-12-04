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Проект согласованного обеими палатами Конгресса США оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает ТАСС.

«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подразделение Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года с объяснением и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Поправка Сената содержит такое же положение», - говорится в документе.

Также Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это соответствует национальным интересам США.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В октябре Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.
ForUm

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