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Часть предприятий государственного концерна Укроборонпром в процессе трансформации реорганизуют в девять холдинговых компаний, сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Все понимают, что УОП нужно реформировать: часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные предприятия составят основу 9 холдинговых компаний по направлениям – 6 из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием  «оборонительные системы Украины», а 3 – к «Аэрокосмическим системам». Каждой холдинговой компании потребуются специалисты различного направления», - сказал Уруский.

Вице-премьер-министр отметил, что процесс трансформации - непростой, «он обусловлен тем, что мы впервые будем осуществлять реформу».  

«За год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества. Таким образом, более 60 предприятий будет корпоратизировано. Надеюсь, этот процесс мы запустим, не дожидаясь принятия соответствующего законопроекта, который станет дополнительным фактором воплощения этой реформы», - подытожил вице-премьер конечные цели реформы Концерна.

 
ForUm

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