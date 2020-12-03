Украина может получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19, сообщает пресс-служба «Слуги народа».
Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №4314. Он дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.
«Вакцинация большого количества пациентов позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения Украины, - подчеркнул Михаил Радуцкий. - И благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Также и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение».
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