В Полтавской области священники и верующие Украинской Православной Церкви провели благотворительную акцию для солнечных детей.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, община храма Архистратига Михаила села Щербани приняла участие в благотворительном общецерковном марафоне «Добрые руки».
«Прихожане общим советом решили, что будет очень хорошо в преддверии зимних праздников подарить детям сказку. Не простым детям, а солнечным зайчикам, деткам с синдромом Дауна, через общественную организацию неравнодушных к этим детям людей, которая есть в Полтаве.
Все прихожане принесли в храм по книге зимних сказок, этим приобщившись к доброму делу», - отметили в пресс-службе епархии.
Духовенство и верующие подписали книги для детей и передали главе организации «Полтава Даун Синдром» Марии Остроушко.
Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии УПЦ запустили экологический челлендж по защите окружающей среды.
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