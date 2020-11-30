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В Харьковской области за сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - «УАЗ», «ВАЗ-2121» и «Folkswagen Transporter», сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделениеполиции 29 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, в ходе следственно-оперативных действий установили личность злоумышленника.

Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом.

В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ForUm

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