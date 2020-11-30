Следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила заявления адвокатов об отводе детективов НАБУ по делу «Роттердам +», сообщила пресс-служба ВАКС.
Решение обжалованию не подлежит. Полный текст с мотивами суда объявят 4 декабря 2020 в 15:30.
Как сообщал ForUm, 8 сентября прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам+», не пришел отстаивать свою позицию в суд.
8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.
Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».
Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.
Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.
Он заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.
Вовка объявили в международный розыск.
«Роттердам +» - методика определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утвержденная в марте 2016 года. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».
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