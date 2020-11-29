За прошедшие сутки, 28 ноября, боевики на Донбассе девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности.
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток представители НВФ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного боевики совершили дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Вражеский беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.
С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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