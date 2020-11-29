Истребители Typhoon ВВС Великобритании утром в субботу, 28 ноября, перехватили два российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Самолеты находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

Об этом сообщило Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon направили на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании.

«Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, Typhoon ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежке за российскими военными самолетами.