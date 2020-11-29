также в разделеМир
Черногория и Сербия обоюдно выслали послов 7
Тихановская хочет встретится с Путиным 11
Байден пригласил Тихановскую в США 13
В ОАЭ взорвали четыре небоскреба 46
Посол ЕС: Голодомор - преступление против украинцев и человечества 14
В Британии ошибочно диагностировали COVID-19 у более тысячи граждан 9
Европол нанес мощный удар по международному наркокартелю 16
Президент Армении отправился в Москву 36
По требованию Трампа в Висконсине пересчитали голоса 30
Вакцину от коронавируса Pfizer начали развозить по миру 67
Из-за смерти Марадоны в Аргентине возбудили уголовное дело 13
Из-за COVID-19 в Молдове вводят чрезвычайное положение 23
В Иране убили физика, которого называли «отцом иранской бомбы» 218
Словакия отложила массовое тестирование – усомнились в эффективности 15
В Европе впервые будут судить иранского дипломата за тероризм 13
Трамп готов покинуть Белый дом при одном условии 40
Facebook выплатил $53 тысячи штрафа за отказ перенести серверы в Россию 21
В ВОЗ рассказали, как коронавирус от летучей мыши передался человеку 22

Истребители Typhoon ВВС Великобритании утром в субботу, 28 ноября, перехватили два российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Самолеты находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

Об этом сообщило Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon направили на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании.

«Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, Typhoon ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие страны-члены НАТО также поднимали в воздух истребители сил быстрого реагирования для взаимодействия в слежке за российскими военными самолетами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги