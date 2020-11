Об этом он написал в Twitter.

Маасикас рассказал, что в этот день перечитывает книгу Энн Эплбаум Красный голод, в которой рассказывается о Голодоморе.

«Миллионы ни в чем не повинных украинцев погибли при сталинском режиме - ужасное преступление против украинского народа и против человечества», - написал посол.

Re-reading Red Famine by @anneapplebaum on this sad day of Holodomor Remembrance. Millions of innocent Ukrainians lost their lives under Stalin's regime - an appalling crime against the Ukrainian people and against humanity. pic.twitter.com/v5M3DuzMOy