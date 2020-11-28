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Сотрудники Европола совместно с бразильскими правоохранителями провели беспрецедентную спецоперацию против наркокартеля, действующего в Южной Америке, а также странах Европы и Азии.

Как сообщается, по ее итогам были задержаны 45 человек и проведено 179 обысков.

Кроме того, в результате спецоперации, в которой были задействованы около 1 тысячи полицейских, арестованы 37 самолетов, 70 элитных автомобилей и более 160 объектов недвижимости.

По данным правоохранителей, ежегодно международный наркокартель поставлял в страны Европы как минимум 45 тонн кокаина, зарабатывая на этом 200 млн евро.

Отмечается, что операция проводилась на территории Бразилии, Португалии, Бельгии и Испании.
ForUm

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