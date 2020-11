Как сообщается, по ее итогам были задержаны 45 человек и проведено 179 обысков.

Кроме того, в результате спецоперации, в которой были задействованы около 1 тысячи полицейских, арестованы 37 самолетов, 70 элитных автомобилей и более 160 объектов недвижимости.

По данным правоохранителей, ежегодно международный наркокартель поставлял в страны Европы как минимум 45 тонн кокаина, зарабатывая на этом 200 млн евро.

45 arrests in biggest ever hit on cocaine smugglers, #Europol supported the operation involving @PJudiciaria @policefederale @policia @Politie @_PolitiaRomana_ @policiafederal @DubaiPoliceHQ

